A cinco años de la denuncia, Juan Darthés reapareció públicamente: "Quiero agradecer a Dios"

El actor publicó un video en sus redes sociales tras su absolución y rompió el silencio a cinco años de la denuncia por abuso sexual de Thelma Fardin.

Juan Darthés reapareció públicamente a cinco años de la denuncia por abuso sexual de Thelma Fardín. El actor compartió un video en sus redes sociales tras la absolución de la Justicia brasilera y "agradeció" a todos los que "confiaron en su palabra desde el principio".

“Bueno cinco años, casi cinco años que pasaron. Hablarte de la destrucción de mi vida, de mi pasado, de mi trabajo, el daño irreparable no tiene sentido. Lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas", empezó el video que Darthés compartió en sus redes sociales y luego fue replicado a otras plataformas. Luego, continuó: "Pero bueno, la Justicia ya emitió los fallos y fueron claros y contundentes, por eso quiero agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia y eso es lo más importante".

Posteriormente, se dirigió a las personas que "creyeron en él" a lo largo de los último cinco años. "Y a vos, a ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana podían pensar en lo mejor para esto que es la Justicia, pero la Justicia con sus tiempos. Escuchando a todos, no una sola versión, un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social", dijo. Finalmente, sentenció: "Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, una mirada, rezos. Y eso fue importantísimo para nosotros y te lo quería agradecer".

Al final del video, que también fue replicado en las redes sociales de Fernando Burlando, su abogado defensor. "Quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y corazón. Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que une a la alegría de verdad. La verdad existe", se puede leer.

Thelma Fardin por la absolución de Darthés: "Quieren que las infancias filmen cuando las abusan"

La actriz Thelma Fardin y sus abogados realizaron una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional Argentina -en el barrio porteño de Colegiales- para dar detalles sobre la causa en la que este sábado fue absuelto en primera instancia por la justicia de Brasil del delito de violación el actor Juan Darthés. "¿Quieren que las infancias filmen cuando las abusan?", preguntó ante la justificación en el fallo de la justicia brasileña donde sostienen que no hay pruebas del acceso carnal.

Al tomar la palabra, quienes representaron a la actriz durante el proceso marcaron: "El juez entendió que la prueba demostraba sin ninguna duda que hubo actos sexuales sin el consentimiento de la víctima. Por otro lado, entendió que no estaría demostrado firmemente el aceso carnal. Ante la duda, estaba obligado a considerarlo absuelto y no inocente". Más allá de esto, señalaron que apelarán la decisión y son "optimistas, no hay sensación de derrota".

A su vez, resaltaron que el fallo de la Justicia "es una decisión conservadora y no esta en linea con el Tribunal Supremo Federal de Brasil, que ya entendió que cualquier acto sexual practicado sin el consentimiento de la víctima debe ser considerado abuso". Y a pesar de la resolución, Fardin sostuvo: "Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso es uno más, una batalla que ganamos y conquistamos. La Justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal".