Abuso sexual: una testigo dijo que hubo otra víctima esa misma noche

Se complica la situación judicial del jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa. Según una testigo, otra mujer sufrió un caso de violencia de género la misma noche en la que habría ocurrido el abuso sexual por el que se lo denunció con anterioridad. La joven no había presentado la denuncia pero ya fue llamada a declarar.

La causa por la denuncia por abuso sexual con acceso carnal presentada contra el futbolista colombiano Sebastián Villa avanzó en las últimas horas con nuevos elementos de prueba que complicarían aún más al jugador de Boca Juniors. Si bien la Justicia aceptó este jueves el pedido de su defensa y fijó para el 30 de junio su declaración indagatoria, en las últimas horas se sumó al expediente un testimonio que clave de una persona que estuvo presente en el lugar el día que ocurrió el hecho denunciado. La testigo que declaró hoy, cuyas iniciales son N.C, no solamente convalidó los dichos de la joven de 26 años que interpuso la denuncia contra el jugador de Boca Juniors sino que también aportó algunos datos sobre la posible existencia de otra víctima de violencia de género por parte del mismo jugador esa misma noche. La joven aportó detalles de ese nuevo episodio y hasta dio el nombre de la presunta víctima, quien ahora fue llamada a declarar por la fiscal.

N.C comprobó el relato que había hecho la denunciante sobre el hecho ocurrido en un country de la localidad de Canning el 26 de junio de 2021 y aportó además prueba documental de diálogos que mantuvo mediante la red social Instagram con la joven denunciante, uno acerca de lo que padeció aquellos días y otro, más actual, en el que le reprochaba haber sido citada como testigo. Por otro lado, abrió por primera vez la posibilidad de que hayan sido dos las víctimas de Villa aquel día, aunque ese episodio nunca fue denunciado. El testimonio es relevante porque N.C fue una de las personas invitadas a la fiesta que Villa organizó en su casa de Venados II tras participar de un asado con otros jugadores del plantel de Boca esa noche.

En ese sentido, acreditó que efectivamente el personal de seguridad del country se presentó esa noche en la puerta de la casa del colombiano tras los pedidos de auxilio de la víctima, a pesar de que luego los efectivos declararan lo contrario. El ingreso de esta joven quedó registrado en el libro de ingreso del country, por lo que no se tienen dudas de que efectivamente estuvo en lugar del hecho denunciado.



Esta testimonial forma parte de las nuevas medidas de prueba que la fiscal González sumó al expediente en los últimos días con el fin de profundizar la pesquisa por el abuso sexual, como le ordenó el juez de Garantías de Lomas de Zamora Javier Maffucci Moore cuando rechazó el pedido de detención de Villa formulado el 7 de este mes.

Esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos en otro expediente que le inició su expareja por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning. Desde que explotaron los casos, la dirigencia del "Xeneize" especuló con esperar medidas de la Justicia, pero la presión de la opinión pública los obligó a cambiar de opinión en varias oportunidades, incluso en pocos días de diferencia.

La pericia psiquiátrica a Sebastián Villa

En las últimas semanas, se conoció el resultado de la pericia psiquiátrica realizada a Villa que determinó que tiene "una personalidad normal" donde "no se observan rasgos piscopáticos o psicosis". Al mismo tiempo se remarca que "no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales" y que "no padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica" al momento de la entrevista.

Para cerrar, en la pericia psiquiátrica, las autoridades señalan que Villa, "no resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente" ya que puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. Sobre el cierre, resaltan: "Juicio y criterio de realidad conservado, con consciencia de situación, sin patologías psiquiátricas por lo que puede declarar sin perjuicio de su bienestar psicofísico".

Todo esto quiere decir que el futbolista de Boca Juniors puede presentarse a brindar declaración y contar su versión de los hechos.

La denuncia

La joven explicó que lo conoció a principios de 2020, cuando el futbolista aún estaba en pareja con Daniela Cortés, y lo consideró como una persona "sumamente violenta y agresiva".

Respecto a la noche del 26 de junio del 2021, la víctima contó que el futbolista había tomado "mucho alcohol y más de una botella de whisky" y que le reprochaba que, mientras participaban del asado en la casa de un compañero del plantel en Ezeiza, "había mirado" a los futbolistas. Tras mantener una fuerte discusión, Villa y la joven se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a su empleado de seguridad apodado "Vikingo" y un amigo llamado Félix Benítez.

"En ese momento comenzó lo que fue la peor situación de mi vida", señala la víctima en su denuncia, donde relata que tras ser maltratada y golpeada por Villa, ella se quiso ir y, ante esa situación, el delantero de Boca le bajó los pantalones, la arrojó sobre una cama y la violó. Tras el abuso, la joven llamó a una amiga y, en un auto de alquiler de la plataforma Uber, se trasladó a su casa en la ciudad de Buenos Aires, donde se bañó, puso su ropa a lavar y se cortó "el pelo bien corto producto del shock".

La joven contó que tiene grabadas las conversaciones en las que el futbolista colombiano, a través de su amigo Benítez, le ofrece 5.000 dólares para que se olvide "de todo lo que pasó"