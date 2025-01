Abuso sexual infantil en Saladillo: la menor confesó que fue atacada en varias ocasiones

El caso de la nena de 13 años que dio a luz en el Hospital Posadas en Saladillo, sin lugar a dudas, causó una gran conmoción a lo largo y ancho del país. En las últimas horas, la tía de la pequeña reveló más detalles en relación a los aberrantes hechos y señaló que la menor le confesó que fue su padrastro quien la atacó sexualmente. A su vez, según denunció, los abusos se habrían dado en reiteradas ocasiones. Por el hecho, tanto la madre como el padrastro de la pequeña quedaron detenidos luego de ser atrapados por un grupo de vecinos en la ruta mientras intentaban escapar.

"Ezequiel, su padrastro, había abusado de ella. Me dijo que pasó en reiteradas veces, no solo una vez", manifestó la mujer, aunque sin brindar mayores especificaciones respecto de cuándo habrían comenzado los ataques sexuales en perjuicio de su sobrina de 13 años. Si bien remarcó que la encontraba "tranquila", remarcó que "debe haberlo pasado mal porque no es normal para una criatura" atravesar ese tipo de violencia, según declaraciones recopiladas por Noticias Argentinas.

Más allá de la confesión de la preadolescente, sus sospechas se dispararon días antes a que dé a luz en el Hospital de Saladillo. "La vi rara, muy desarrollada, con muchos pechos y con panza abultada, que no era normal para su edad... Ella decía que estaba 'rellenita' por comer mucha harina. Ese día estaba molesta, iba al baño, volvía, caminaba", recordó.

Es, justamente, la tía de la niña la que llamó a la madre para informarle que había sido madre. Tras el parto, según indicó, tanto la menor de edad como el bebé recién nacido se encontraban en buen estado de salud y confirmó que cuando reciban el alta, ambos será derivados a un hogar de menores de la localidad.

El expediente está en manos de Roberto Berlingieri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2. En esa línea, la Justicia imputó al padrastro de la menor por el delito de "abuso sexual agravado" mientras que la madre fue detenida y acusada de "encubrimiento y falso testimonio". Las próximas medidas serán la realización de un ADN al bebé -para confirmar lo denunciado- y la realización de una Cámara Gesell para la menor, con el objetivo de conocer qué ocurrió y brindar detalles que complementen la imputación.

Cabe señalar que el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, confirmó que "no hubo denuncia de abuso" previamente por parte de la madre o algún otro familiar y que se le había quitado la tenencia a la madre "por una situación de convivencia y mala relación" que tenían en su momento. Según dijo el mismo jefe comunal, retornó al cuidado de su madre porque "no se adaptaba a una vida normal, de tiempos, de trabajo y de responsabilidades". Asimismo, ratificó que se habían constatado "signos de violencia, pero nadie sabía que había sucedido una violación"; tampoco se detectaron indicios de un embarazo. "Fue la tía quien manifestó que algo raro estaba pasando", sentenció.

El caso de la nena de 13 que dio a luz en Saladillo

Una niña de 13 años fue al Hospital Posadas, en Saladillo, por un dolor de abdomen, pero las autoridades médicas, tras los chequeos, descubrieron que estaba embarazada. Finalmente, tuvo al bebé en la guardia y ahora la Justicia inició una investigación por abuso sexual infantil a su madre y padrastro.

Todo comenzó con un fuerte malestar abdominal, por lo que la niña fue atendida por el personal médico del Hospital Posadas. Según pudo saber TN, los enfermeros la subieron a una camilla para su atención, pero notaron que estaba iniciando el trabajo de parto. Luego de dar a luz, la nena quedó en observación y confirmaron que el embarazo era de aproximadamente 35 semanas. Por el hecho, avisaron al organismo de Niñez y Adolescencia del Municipio de Saladillo.

Además, la madre realizó una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 Saladillo, a cargo de Roberto Javier Berlingieri. En su declaración, la mujer dijo no saber que su hija estaba embarazada.

Tras las detenciones de la madre y el padrastro, se dieron diversos incidentes durante el fin de semana: un grupo de vecinos autoconvocados realizó escraches y protestas frente a la casa de la víctima, en la Municipalidad, ante la Fiscalía y el domicilio de una fiscal que nada tenía que ver con la causa.