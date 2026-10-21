Ariel Medina, abogado de la familia de Nanci Godoy, se expresó este miércoles y reveló cuál es la principal hipótesis que maneja la investigación por la desaparición de la maestra rural en Esquina, provincia de Corrientes. "No sé si es un delito de índole sexual, pero vamos en la misma sintonía del fiscal. Todos los que están cercanos a la escuela son sospechosos. La línea investigativa, entendemos, es la correcta", sostuvo el letrado.

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La declaración de uno de los principales sospechosos

En las últimas horas se conoció que Joaquín Leguizamón, hermano de Rosa Leguizamón —una de las detenidas—, fue trasladado desde Curuzú Cuatiá, donde se encontraba internado, hacia Esquina para declarar frente a las autoridades. "Quedará a criterio del fiscal si a partir de su declaración queda como testigo o sospechoso del hecho", explicó el abogado sobre el hombre que ya tendría antecedentes de violencia y abuso sexual.

Al mismo tiempo, se están llevando a cabo allanamientos en la localidad de Sauce, en el marco de la causa que busca dar con el paradero de la docente que está desaparecida hace 14 días.

Consultado sobre los delitos que se investigan, el letrado de los hijos de la maestra fue claro: "Lo que consideramos importante es que aparezca Nancy, ese es el primer punto. Ahí tendríamos, en el peor de los casos, a una persona fallecida. Ahora está desaparecida únicamente. Si encontramos el cuerpo, avanzaremos sobre otros delitos".

"El fiscal nos está informando constantemente sobre el avance de la causa. Ayer pudimos, llegar cerca de la escuela y vimos el despliegue del operativo, los helicópteros, los caballos y drones que trabajaron", relató.

La dificultad del operativo de búsqueda

El abogado querellante describió el terreno donde se busca a Nanci "es realmente muy grande, es el monte, es extenso, hay lagunas, animales peligrosos" y describió que la situación es "como encontrar una aguja en un pajar". A pesar de las dificultades, Medina destacó el trabajo de los equipos de búsqueda y confirmó que la familia está en contacto permanente con la fiscalía para seguir el avance de cada una de las medidas.

"En principio, todos los que están cercanos a la escuela van a ser citados por el fiscal. Absolutamente todos. Esas personas pudieron ver a Nanci y pueden aportar algo para esclarecer el hecho", afirmó el abogado. Respecto de si la docente llegó a la escuela, sostuvo: "Entiendo que a la escuela llegó pero no está acreditado, es algo mío. Se están peritando los teléfonos. Por los mensajes previos, creo que llegó". Y sentenció: "Queremos saber lo que pasó con Nanci".