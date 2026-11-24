La Municipalidad de Quilmes comenzó un nuevo plan de pavimentación en San Francisco Solano para mejorar la circulación y la conectividad de uno de los sectores del barrio Monteverde, ante la falta de financiamiento del Gobierno nacional para obras de infraestructura en el conurbano bonaerense.

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Los trabajos contemplan la pavimentación de 13 cuadras, la reparación de sectores de calles existentes y la construcción de nuevos desagües pluviales. La intervención se realizará con recursos propios del distrito.

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió el inicio de las tareas junto con funcionarios municipales y mantuvo un encuentro con vecinos para explicar los alcances del proyecto. Durante la actividad, cuestionó la falta de asistencia de la administración de Javier Milei: "El gobierno nacional de Javier Milei no nos manda ni un centavo, mucho menos para los barrios del conurbano bonaerense. Somos los últimos, los verdaderos olvidados".

¿Cómo serán las obras de pavimentación en San Francisco Solano?

El proyecto, denominado "Consolidación de la conectividad en distintos barrios de Solano – Etapa II", comprende la ejecución de 10.087 metros cuadrados de pavimento rígido de hormigón simple y la reparación de otros 592,84 metros cuadrados en sectores aledaños.

Uno de los principales tramos de intervención abarcará seis cuadras de la calle 891, entre la calle 851 y la avenida Monteverde. Las nuevas calzadas se construirán con hormigón H-30, cordones integrales y una base de hormigón H-13.

Además de la pavimentación, el plan incluye la instalación de desagües pluviales mediante sumideros, cañerías y cámaras de inspección y empalme. La infraestructura permitirá eliminar zanjas a cielo abierto, mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir la acumulación en las calles.

La intervención también apunta a facilitar el acceso a las viviendas y mejorar la circulación de vehículos de emergencia, como ambulancias, y de los camiones encargados de la recolección de residuos.

Durante la recorrida, Mieri estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, quien destacó la importancia de avanzar con los trabajos en ese sector de la localidad. "Es una etapa muy importante en la que podemos avanzar ya que el barrio lo necesitaba, era una deuda histórica para este sector de Solano. Nos va a permitir mejorar la conectividad hacia Monteverde y la 850", afirmó.

La intendenta interina también hizo referencia al financiamiento municipal y al aporte de los contribuyentes para sostener las intervenciones. "Estas obras son fundamentales para nuestro territorio, pero sin el aporte que hacen las y los vecinos pagando la tasa municipal todos los meses, nosotros no podríamos hacerlo", agregó.

La pavimentación forma parte del Plan Bianual 2025-2027, que da continuidad al programa de infraestructura iniciado a fines de 2019. De acuerdo con los datos difundidos por el municipio, durante ese período se superaron las 1300 cuadras asfaltadas y el objetivo es alcanzar las 1600 para 2027.

Tras la recorrida, los funcionarios mantuvieron una reunión con habitantes de Monteverde para conversar sobre el desarrollo de los trabajos. Alejandro "Piñón" Ledesma, uno de los vecinos del barrio, expresó: "Esto es espectacular, la gestión, esta obra y el equipo de la Intendenta".

Por su parte, Gloria Ávila manifestó su satisfacción por el avance del proyecto: "Después de tantos años estoy muy feliz. La reunión fue muy positiva. Están haciendo muchas obras".