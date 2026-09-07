A 90 años de la muerte del último tilacino, conocido como tigre de Tasmania, muchos se preguntan si es posible que puedan volver a la vida. La especie habitó durante miles de años el estado australiano, pero su protección oficial llegó demasiado tarde para el marsupial carnívoro con rayas en el lomo y la cola, considerado el mayor depredador de la modernidad.

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Durante décadas fue perseguido por los colonos europeos que lo consideraban una amenaza para el ganado, pero la destrucción de su hábitat también contribuyó a su desaparición. El 7 de septiembre de 1936 murió el último de ellos, Benjamín, quien se encontraba en en el zoológico de Beaumaris, en Hobart, dos meses después de que la especie recibiera protección oficial.

Pero recién en 1986 fue declarado de manera oficial como extinto, lo que marcó el final de la especie. Según el Museo Nacional de Australia (MNA), durante la época de la colonización europea llegó a haber hasta 5000 tilacinos en Tasmania.

¿Por qué desapareció el tigre de Tasmania?

Aunque la especie gobernó Tasmania, la caza y la captura, junto con factores como la destrucción del hábitat y las enfermedades introducidas, provocaron su rápida extinción. A pesar de su temible reputación, el animal era semi-nocturno y las crónicas de la época lo describían como bastante tímido, por lo que evitaba generalmente el contacto con los humanos.

Se llegó a encontrar restos fosilizados de tilacinos en Papúa Nueva Guinea, en toda la Australia continental y en Tasmania. Uno de los factores que provocó la extinción del tigre en toda la zona fue la introducción del dingo -un antiguo linaje de perro presente en Australia- hace unos 2000 años.

Pero el dingo no afectó a los ejemplares de Tasmania, donde los colonizadores europeos despejaron grandes extensiones de tierra para cultivar ganado, como ovejas y vacas. Aunque había pruebas de que los perros salvajes y la mala gestión generalizada eran respondes de la mayoría de las pérdidas de ganado, el tilacino se convirtió en un chivo expiatorio ganado el odio y temor de los pobladores del estado insular.

En 1830 ya estaba establecido un sistema de recompensas para el tigre, que implica que los propietarios de las granjas reuniesen fondos para pagar por las pieles. En 1888 el gobierno de Tasmania también introdujo una recompensa de 1 libra esterlina por cada ejemplar adulto y 10 chelines por cada ejemplar joven abatido.

El programa duró hasta 1909 y se estima que 3500 tilacinos fueron víctimas de la caza humana, entre 1830 y la década de 1920.

Benjamín, el último de su especie

De acuerdo al MNA, el último avistamiento tuvo lugar en 1930, lo cual era raro en contexto de libertad. Para esta época, las autoridades científicas y zoológicas se mostraron preocupados por la población diezmada e impulsaron medidas de conservación.

Sin embargo, ya era demasiado tarde. La protección llegó 59 días después de la muerte de Benjamín, posiblemente a causa de la exposición a la intemperie y el abandono. Además, los esfuerzos posteriores por capturar ejemplares para el zoológico y museos no tuvieron éxito.

Hoy, el tilacino está rodeado de controversia y se debate su potencial como candidato para la “desextinción”. Diversos científicos investigaron la clonación del tigre de Tasmania y su posible resurrección. Si bien existen numerosos argumentos en torno a este proceso, la realidad de producir un tilacino sano a partir de muestras de ADN disponibles sigue siendo extremadamente costosa y compleja.

El MNA alberga una de las colecciones más importantes del mundo vinculadas con el tilacino, incluyendo lo que se cree que es el único ejemplar completo conservado en líquido (un espécimen biológico mantenido en líquido conservante). Otras piezas incluyen dos pieles de tilacino, un esqueleto y más de 30 partes del cuerpo que fueron conservadas por el Instituto Australiano de Anatomía.