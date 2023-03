8M: dónde es la marcha por el Día de la Mujer en CABA y a qué hora es la convocatoria

La convocatoria por el paro Internacional feminista será en todo el país y tendrá uno de sus puntos claves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuáles son los principales reclamos.

Cada 8M se conmemora el Paro Internacional Feminista y Transfeminista en todo el mundo. En la Argentina habrá marchas, actividades, movilizaciones y encuentros para visibilizar los principales reclamos del colectivo feminista. Una de las consignas principales es: "Con esta Justicia no hay derechos ni democracia. La deuda es con los trabajadores. Paro feminista 8M 2023″.

En este marco, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será uno de los puntos claves de la movilización en todo el país. El colectivo Ni Una Menos convoca a una marcha hacia el Congreso de la Nación para el 8 de marzo a las 16 horas. Allí confluirán organizaciones sociales, políticas y sindicales bajo las diversas banderas.

8M: Día de la Mujer.

Pese a que no es feriado no día no laborable, cada 8 de marzo se convoca a un Paro Internacional, donde las mujeres cesen las actividades laborales durante toda la jornada. En tanto, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que acompañará la convocatoria del 8M y no computarán las inasistencias de lxs alumnxs, docentes y trabajadorxs que no asistan para concurrir a la marcha.

8M: dónde es la marcha

La movilización empezará en la Avenida 9 de julio, continuará por Avenida de Mayo y llegará hasta el Congreso de la Nación donde se realizarán actividades y se pronunciarán discursos de las diferentes organizaciones.

“Una vez más reinventamos la huelga feminista para PARAR la explotación de nuestros cuerpos y territorios. ¿Cómo enfrentamos las violencias que se acumulan con la deuda, la precariedad y la falta de salarios dignos? ¿Qué pasa cuando las tareas de cuidado nos impiden trabajar porque no tenemos quien cuide a nuestrxs hijxs?”, señala uno de los mensajes de la convocatoria.

En esta línea, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocaron a movilizarse a las 16.30, desde la Avenida 9 de julio hacia Plaza de Mayo. Las consignas son el rechazo al ajuste del Gobierno y del FMI; contra la violencia patriarcal; por la correcta implementación de las leyes de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de la Educación Sexual Integral (ESI); y por la separación entre la Iglesia y el Estado. “¡En las calles nuestros reclamos! ¡Sumate con tu pañuelo!”, exigieron.

Por su parte, desde Ate Capital y la CTA de los Trabajadores convocaron a movilizarse desde las 16 en Avenida De Mayo y Salta hacia el Congreso bajo la consigna "Con esta justicia no hay derechos, ni democracia. La deuda es con les trabajadoris”. Enfatizaron que saben que "la organización colectiva es la herramienta para la transformación, la igualdad y la justicia social": "Tenemos en claro que nuestro trabajo cotidiano garantiza un Estado presente, con políticas públicas orientadas a promover la igualdad de género"?.

"Sabemos que existe la brecha salarial y por eso paramos, por condiciones dignas y equitativas de labor, por igualdad salarial y acceso al trabajo. Paramos por la implementación efectiva del cupo laboral travesti-trans en todos los sectores del Estado. Paramos por el acceso y mejoras en las asignaciones familiares, por salas de cuidados para niñes y lactarios en los sectores de trabajo. Paramos por licencias y franquicias igualitarias, por un sistema integral de cuidados que nos permita sostenernos en el mercado laboral", remarcaron y agregaron: "Paramos por el pase a planta para garantizar la estabilidad de nuestros trabajos y la continuidad de las políticas públicas. Paramos por una justicia inclusiva y democrática que respete y defienda los derechos de les trabajadoris. Este 8 de Marzo volvemos a encontrarnos en las calles porque con esta justicia no hay derechos ni democracia. La deuda es con les trabajadores. Marcha con tu Sindicato", completaron.