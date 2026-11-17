Las y los conductores del tránsito de la Ciudad de Buenos Aires contarán con una nueva alternativa para pagar los peajes. Las concesionarias Autopistas del Sol (AuSol) y Autopistas del Oeste (AuOeste) incorporaron el sistema de pago mediante códigos QR, lo que permite realizar transacciones directamente desde el celular y sin necesidad de utilizar efectivo ni tarjetas físicas.

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La nueva modalidad ya empezó a funcionar el viernes 6 de noviembre en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, como parte de un proceso de modernización de los sistemas de cobro, que tiene el principal objetivo de ampliar las opciones digitales y agilizar la circulación en los peajes.

Como incentivo para su implementación, quienes utilicen Mercado Pago tendrán un beneficio especial del 50% de descuento en un viaje por día, durante los primeros 15 días de la promoción. La bonificación se aplica automáticamente al escanear el código QR desde la aplicación y no depende del medio de pago asociado a la cuenta.

En qué autopistas se puede pagar con QR y cómo se utiliza el nuevo sistema

La incorporación del nuevo sistema alcanza a dos autopistas fundamentales para el ingreso y egreso de CABA. Por un lado, estará disponible en la Panamericana y sus ramales hacia Pilar, Campana y Tigre, además de la avenida General Paz, bajo la concesión de Autopistas del Sol.

Por el otro, funcionará en el Acceso Oeste, que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con localidades como Morón, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján.

Para utilizarlo, los conductores deben ingresar por las vías habilitadas para el pago electrónico, identificadas con cartelería específica, y detenerse frente al tótem de cobro. Allí deberán escanear con una billetera virtual el código QR que aparece en la pantalla. Una vez acreditado el pago, la barrera se levantará automáticamente.

Qué pasa con las tarifas

El pago mediante QR se suma a las alternativas electrónicas que ya estaban disponibles desde marzo, cuando las concesionarias incorporaron la posibilidad de abonar con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard, además de dispositivos celulares con tecnología NFC.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre estas modalidades y el TelePASE. Quienes pagan con tarjeta, NFC o QR abonan una tarifa equivalente a la del pago manual, que duplica el valor correspondiente al sistema automático.

De esta manera, cabe remarcar que el TelePASE continúa siendo la alternativa más económica para quienes utilizan habitualmente las autopistas.