3 líneas de colectivo cambian su recorrido en Bahía Blanca por un nuevo puente: cuáles son

Las líneas de colectivo 506, 514 y 519 de Bahía Blanca cambiaron sus recorridos desde el lunes 19 de octubre para pasar por el puente transitorio de calle Líbano, sobre el Canal Maldonado.
La estructura se habilitó el viernes 16 y busca recuperar parte de la conexión entre los barrios afectados por la reconstrucción del canal. Va a funcionar mientras se construye el puente definitivo de hormigón.
Cómo son los nuevos recorridos de colectivos en Bahía Blanca
Línea 506
- De Villa Muñiz hacia Pacífico y 17 de Mayo: Martín Rodríguez, Líbano, Francia, Carlos Gardel, 17 de Mayo, Pampa Central, Maldonado, Pacífico, 17 de Mayo, Líbano, Martín Rodríguez, Don Bosco, Paraná y recorrido habitual.
Línea 514
- De Maldonado hacia el Centro: 17 de Mayo, Líbano, Maldonado y Don Bosco hasta Rondeau, y recorrido habitual.
- Del Centro hacia Maldonado: Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, Catamarca, 17 de Mayo y recorrido habitual.
Línea 519
- De General Cerri hacia Bahía Blanca: Martín Gil, 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco, Brasil, Pampa Central y recorrido habitual.
- De Bahía Blanca hacia General Cerri: Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, Catamarca, 17 de Mayo, Martín Gil y recorrido habitual.
Cómo cambió el tránsito en la zona
Con la habilitación del puente, la calle Líbano tiene sentido único descendente entre 17 de Mayo y Francia. Francia mantiene su sentido único desde Líbano hacia la rotonda de Don Bosco, y Carlos Gardel tiene sentido único ascendente desde la rotonda hasta 17 de Mayo.