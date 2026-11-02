3 líneas de colectivo cambian su recorrido en Bahía Blanca por un nuevo puente: cuáles son

Las líneas de colectivo 506, 514 y 519 de Bahía Blanca cambiaron sus recorridos desde el lunes 19 de octubre para pasar por el puente transitorio de calle Líbano, sobre el Canal Maldonado.

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La estructura se habilitó el viernes 16 y busca recuperar parte de la conexión entre los barrios afectados por la reconstrucción del canal. Va a funcionar mientras se construye el puente definitivo de hormigón.

Cómo son los nuevos recorridos de colectivos en Bahía Blanca

Línea 506

De Villa Muñiz hacia Pacífico y 17 de Mayo: Martín Rodríguez, Líbano, Francia, Carlos Gardel, 17 de Mayo, Pampa Central, Maldonado, Pacífico, 17 de Mayo, Líbano, Martín Rodríguez, Don Bosco, Paraná y recorrido habitual.

Línea 514

De Maldonado hacia el Centro: 17 de Mayo, Líbano, Maldonado y Don Bosco hasta Rondeau, y recorrido habitual.

17 de Mayo, Líbano, Maldonado y Don Bosco hasta Rondeau, y recorrido habitual. Del Centro hacia Maldonado: Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, Catamarca, 17 de Mayo y recorrido habitual.

Línea 519

De General Cerri hacia Bahía Blanca: Martín Gil, 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco, Brasil, Pampa Central y recorrido habitual.

Martín Gil, 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco, Brasil, Pampa Central y recorrido habitual. De Bahía Blanca hacia General Cerri: Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, Catamarca, 17 de Mayo, Martín Gil y recorrido habitual.

Cómo cambió el tránsito en la zona

Con la habilitación del puente, la calle Líbano tiene sentido único descendente entre 17 de Mayo y Francia. Francia mantiene su sentido único desde Líbano hacia la rotonda de Don Bosco, y Carlos Gardel tiene sentido único ascendente desde la rotonda hasta 17 de Mayo.