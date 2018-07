Sobrero denunció el pésimo estado del Belgrano Norte

El dirigente ferroviario Rubén 'El Pollo' Sobrero denunció una grave falencia en una obra que hizo el Gobierno sobre el tren Belgrano Norte, donde los coches rozan con el andén y lo mostró a través de un contundente video. También repudió el estado de la estación Florida y advirtió sobre la posibilidad de un accidente.

"La línea Belgrano Norte hicieron una obra para levantar todos los andenes. Todos los que se pusieron son iguales a esos de madera con caño abajo. Tuvieron muchos problemas, al punto que el ferrocarril estuvo un mes que no pudo funcionar", explicó Sobrero en diálogo con El Destape sobre la obra que realizó el ministerio de Transporte, encabezado por Guillermo Dietrich.

El sindicalista denunció que "todas las obras hechas por los contratistas son un desastre" y que, ante el deteriorado estado de los andenes, los sindicatos "son todos cómplices, se callan la boca". Por su parte, el ministerio de Transporte todavía no dio respuestas más allá de que trabajan para solucionarlo, lo que Sobrero calificó como una "mentira".

"Belgrano Norte. Andenes que habrían salido 30 millones de pesos cada uno, rozan con los trenes", escribió el sindicalista en su cuenta de Twitter. En el video se observa al tren en su habitual freno al llegar a la estación Florida y el ruido del roce con el andén.

Embed Parte II. Belgrano Norte. Andenes que habrian salido 30 millones de pesos cada uno, rozan con los trenes. (Sigue) pic.twitter.com/dw1MqnAmJl — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) 30 de julio de 2018

En otro mensaje reveló el estado de los andenes en la estación Florida con impactantes fotos: "La estación de Florida, Belgrano Norte con su anden trucho a punto de caerse. ¿Cuanto vale el silencio cómplice y no haber entendido que en un pais donde sufrimos la masacre de Once con la seguridad de los trenes, no se jode? Dietrich es De Vido".

Sobrero recalcó que cada andén tuvo un precio de 30 millones de pesos y que el problema estuvo en que, cuando la empresa vio el pésimo estado de las estaciones, la empresa contratista "agarró la plata y se fue a la mierda".

Embed Parte III. La estación de Florida, Belgrano Norte con su anden trucho a punto de caerse. ¿Cuanto vale el silencio complice y no haber entendido que en un pais donde sufrimos la masacre de Once con la seguridad de los trenes, no se jode? Dietrich es De Vido. pic.twitter.com/yWOliae6x0 — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) 30 de julio de 2018

