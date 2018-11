Sindicato de taxis: "Uber provoca los ataques para difamar a los taxistas"

"Nosotros no somos ningunos 'caza Uber', somos trabajadores", aseguró el gremialista José Ibarra.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Los taxistas continúan su disputa contra Uber. El titular del sindicato de taxis, José Ibarra, aseguró que los ataques 'caza Uber' dirigidos a supuestos autos que trabajan para la aplicación fueron provocados por la propia empresa para "difamar" a los taxistas, en una especie de autoboicot.

"Nosotros no somos ningunos 'caza Uber', somos trabajadores, nos levantamos todos los días a la mañana a ganarnos el sustento diario. Yo creo no debe haber un taxista que viva de la actividad que vaya a hacer este tipo de cosas, porque lo único que hace es darle publicidad a Uber. Un taxista no sale a trabajar con un pinche, una pistola", sostuvo Ibarra en diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio.

En ese sentido, afirmó: "Por supuesto debe ser Uber el que provoca esos ataques para difamar a los taxistas, para hacerse publicidad, porque sale por todos los medios. La única que se beneficia con estos hechos es esta empresa fantasma, que lo único que hace es precarizar el trabajo y evadir".

Embed

El secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis también se refirió al fallo de la Justicia porteña en el que se ratificó la legalidad de Uber: "Habría que ver cuál era el estado emocional del juez en el momento en que dio ese fallo, porque dice que si una persona contrata un servicio de transporte por una aplicación está bien".

"Creemos que esto es un problema de Estado, de Estado Nacional, no sólo municipal. No podemos ir a cada municipio para que cada concejo deliberante saque una ley contra esta aplicación ilegal", se quejó.

LEÉ MÁS: G20: EL RECLAMO SINDICAL CONTRA EL GOBIERNO QUE HACE PELIGRAR LA LLEGADA DE LÍDERES