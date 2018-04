Sincericidio: Caputo reconoció ser testaferro de una offshore

El ministro de Finanzas Luis Caputo habló de las cuentas off shore que acusan tenía en su posesión y reconoció que "no era dueño", pero "sí era tenedor".

Luis Caputo reconoció sobre las off shore que"no era dueño", pero "sí era tenedor"

"El tema de las offshore no es delito. Es como una caja de seguridad: lo que uno tiene adentro de la caja lo puede tener declarado o no, eso no lo convierte en delito", afirmó el ministro, quien sostuvo que "la razón fundamental es no entrar en la doble imposición" de impuestos.

"Las off shore son jurisdicciones impositivamente neutras”, sostuvo.

Respecto del fondo Noctua, Caputo señaló: "No tengo ya nada que ver con esa empresa. Además tengo todo bien declarado. Con respecto al reporte de la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) es un reporte de una tenencia nominal. Yo era un tenedor fiduciario. No tengo que tenerlo declarado porque eso no me convierte en propietario".

"Dicen que no me defiendo, pero yo me defiendo en la Justicia. Han sido tres meses de una difamación atrás de otra. Por eso les agradezco que me hayan brindado la posibilidad de venir y contar la verdad", sostuvo el ministro.