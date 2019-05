El humorista Freddy Villareal reveló el pedido que le hizo Marcelo Tinelli para el especial que harán en ShowMatch el próximo lunes 27 de mayo y sorprendió al confesar que odia hacer humor político.

''Alguien que le avise a Marcelo que no es CTRL+F1 y te sale la voz de mengano, CTRL+F2 y haces la voz de sultano. Hay algunas imitaciones que te cuestan más, hay todo un trabajo y un estudio’’, explicó el integrante de Showmatch.

Freddy dejó bien claro que no le gustó para nada el pedido de Tinelli y que ese tipo de humor no le gusta hacer: 'Odio hacer humor político y me lo piden siempre. Siempre el humor político es complicado. Es una sensación agridulce, no podes quedar bien con nadie y son personajes difíciles’’.

Aun así, Villarreal ya empezó la ardua tarde de ver entrevistas y escuchar al nuevo candidato todo el tiempo que pueda: ''Me duermo escuchándolo, pero así me ha pasado con todos los personajes’’.