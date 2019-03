El discurso de Mauricio Macri por la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso estuvo lleno de datos que, por lo menos, rozan la polémica. Pero una seguidilla de supuestos logros de su mandato llegó a provocar el aplauso irónico de los diputados opositores ante la delirante realidad planteada por el Presidente.

"Estamos haciendo cambios profundos para no volver atrás nunca más. Uno de los mandatos más claros que nos dieron los argentinos es que gobernáramos con responsabilidad. Desde 2012, nuestro país no crecía. Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales", afirmó Macri.

Pero no quedó allí, y el mandatario recopiló los presuntos resultados de su gobierno: "Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla propusimos un camino gradual que fue exitoso por dos años y medio".

"Creció la economía, bajo la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajo la pobreza y creamos 700 mil puestos de trabajo", describió el Presidente.