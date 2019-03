El Presidente Mauricio Macri se reunió con legisladores de Cambiemos en la Quinta de Olivos, horas antes de dar inicio al período de sesiones ordinarias del Congreso nacional. Pero hubo una persona que no pasó inadvertida en el nutrido grupo de diputados y senadores: el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó.

Embed Encuentro en Olivos con los legisladores de Cambiemos pic.twitter.com/5LeTAKb99F — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de marzo de 2019

El ex intendente de Carlos Tejedor, se sabe, no pasa sus mejores momentos en Cambiemos. Apartado de la toma de decisiones más importantes por Marcos Peña y Durán Barba, el reivindicador de la "rosca" se alejará del Congreso el próximo 10 de diciembre. Y por su cara, ya no quiere estar allí.

emilio monzo serio

Fueron varios los usuarios en redes sociales que notaron esta incomodidad de Monzó y por eso, los memes no tardaron en llegar.

Embed Cuando te invitan a una fiesta y tenes que ir de compromiso pic.twitter.com/xwgCgia0CI — Mariano Parada Lopez (@mparadalopez) 1 de marzo de 2019

Embed La cara de Monzó lo dice todo. pic.twitter.com/45q7oiYS0G — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) 28 de febrero de 2019

Embed Ya sé que todes miraron a Monzó pero yo quiero saber dos cosas:

1- Quién le enseñó a aplaudir a Ibarra.

2- Quién fue el sorete que puso a Sica en el fondo. pic.twitter.com/7vtbxcIP5Y — Juan Agosto (@agosto) 1 de marzo de 2019

Embed -Cómo te va?

-Cómo a Monzó https://t.co/oMw46fyh8e — Mariano Rinaldi (@marianorinaldi) 1 de marzo de 2019

Embed Monzó está secuestrado? — Norbert (@NorbertFirst) 1 de marzo de 2019