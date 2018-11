Sergio Massa: "Macri se parece a Cavallo"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, afirmó que el presidente, Mauricio Macri, "se parece a Cavallo”. Además, el dirigente peronista dejó abierta la puerta a un gran acuerdo electoral que incluya al kirchnerismo.

En una entrevista con el periodista Luis Novaresio en América, Massa sostuvo: “Macri es más Cavallo que Menem, se parece más a Cavallo". En la misma línea crítica, el exdiputado advirtió que Macri “no está en condiciones de ganar la reelección de ninguna manera. La mayoría de los argentinos queremos que haya un nuevo gobierno que cambie el modelo”.

Respecto a una posible conformación de un frente electoral en 2019, Massa reveló que está “dispuesto a no ser nada” y pidió “dejar de hablar de Massa o Cristina y poner por delante el país que queremos". "Tenemos que animarnos como se animó alguna vez la Concertación chilena”, expresó.

En otro aspecto, Massa también opinó sobre la situación de la expresidenta, Cristina Kirchner: “Ya tuvo su oportunidad, ahora la historia, la sociedad va a juzgar y va a decir: 'A mí me gustó la AUH, no me gustó la corrupción, a mí me gustó la incorporación de derechos, no me gustó el centralismo tributario”.

