Sergio Maldonado apuntó contra la Justicia y dijo que "no le importa la verdad"

Sergio Maldonado, hermano del artesano asesinado en medio de la represión de Gendarmería a una comunidad mapuche, reapareció en una entrevista y cuestionó el accionar de la Justicia en el caso.

En declaraciones a Página 12, Maldonado consideró que la Justicia se comporta "de una manera muy lenta" y es "parcial", al tiempo que sostuvo que la fue el Gobierno quien utilizó políticamente a su hermano.

"Por más de que le estés encima. No le importa la verdad. Responde a los intereses del Estado, nunca se pone del lado de la víctima ni busca imparcialidad. No se juega a sancionar ni tomar acciones que puedan involucrar a los poderosos cuando corresponde hacerlo. Nosotros pedimos imparcialidad y no la encontramos en la Justicia en ningún momento de estos seis meses. Desde un principio se comportó mal con nosotros y con todos los casos de violencia institucional", afirmó.

Maldonado reclamó una investigación "transparente e independiente" y criticó: "Cuando apareció el cuerpo nosotros advertimos que la investigación estaba en peligro y los hechos lo demuestran. Pedimos por escrito que citen a testigos a declarar y lo hacen con retraso; pedimos que realicen peritajes y no lo hacen. El juez Gustavo Lleral fue designado con exclusividad a esta investigación, pero no está todos los días en Esquel".

En ese sentido, el hermano de Santiago estimó que los ascensos a los gendarmes que participaron de la represión en Chushamen y las acusaciones contra los mapuches son estrategias "para amedrentarlos y silenciarlos".

En tanto que también se refirió a las quejas de sectores oficialistas que sostienen que el caso Maldonado fue utilizado de forma política por la oposición. "Quien utilizó más el caso fue el Gobierno. Durante 81 días solo mencionó a Santiago en un ascensor al pasar y ante Bono de U2 y ni bien se reconoce que es el cuerpo de Santiago automáticamente la llama a mi mamá para darle el pésame muy falsamente a 2 días de las elecciones mientras que el resto de partidos había suspendido las campañas. No la llamó más. Mintieron a la sociedad", senteció.