El senador bonaerense y ex secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni, se enfrentó con el titular de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, cuando éste negó que los activistas Santiago Maldonado y Rafael Nahuel hayan muerto en el marco de violentas represiones por parte de Gendarmería y Prefectura, respectivamente.

La discusión comenzó durante su participación en Debo Decir, por América TV, a raíz de las declaraciones del actor Darío Grandinetti al programa Navarro 2019, en El Destape Radio, donde afirmó que "este Gobierno ya se ha preparado para reprimir". En este sentido, el rabino y funcionario lo cuestionó, pero Berni defendió que eso “es verdad”.

"¿Vos decís que este gobierno está preparado para reprimir?", dijo Bergman. "Preguntale a Santiago Maldonado", cruzó Berni.

“¿Vos decís que este gobierno está preparado para reprimir?”, preguntó Bergman. El legislador provincial no dudó: “Preguntale a Santiago Maldonado, a (Rafael) Nahuel, al chico de 13 años que murió hace poco”, en referencia a los dos jóvenes que fallecieron durante protestas de los pueblos originarios en Chubut con meses de diferencia, y al adolescente asesinado en un saqueo en Chaco hace poco más de un mes.

Mientras Bergman aseguró que se está “equivocando”, Berni le pidió que conteste si Maldonado “murió producto del accionar de las fuerzas de seguridad”. La respuesta del secretario de Ambiente fue que “no”.

Berni, ante esto, defendió su postura y le explicó de qué se trata el “nexo de causalidad”: “Quiere decir que si la Gendarmería no hubiera violentado una orden que la Justicia no dio, de entrar a un campo, Maldonado no hubiera cruzado nunca el río. Si bien Bergman le espetó que “eso es una construcción” suya, el ex secretario de Seguridad remarcó que “eso es lo que dice el derecho penal”.

“Rafael Nahuel, que murió por un tiro por la espalda de la Prefectura por la espalda, ¿es una casualidad? Ah, ¿no murió? Usted tiene una construcción de la realidad media rara. ¿Es mentira que murió un chico de 13 años en la represión del otro día cuando intentaron saquear un supermercado?”, inquirió Berni, pero Bergman no supo qué contestar.