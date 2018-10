Sergio Berni: "Hay un blindaje mediático respecto al delito"

El ex secretario de Seguridad afirmó que no se muestra el nivel real de hechos delictivos que hay, y sugirió que eso tiene que ver con la pauta publicitaria.

El senador bonaerense y secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni, habló con Navarro 2019 en El Destape Radioy afirmó que “hay un blindaje mediático muy grande con respecto al delito en Buenos Aires”, el cual “no es gratis” para los y las habitantes de la región.

En este sentido, afirmó que si bien “los medios lo comunican”, antes lo hacían “en la primera tapa y con letra mayúscula”, pero “ahora se publica en la sección de horóscopo”. “No es una cuestión editorial ni periodística: todavía no logramos que las autoridades de la provincia nos digan cuánto egresa en pauta publicitaria, que es astronómico. Ese precio lo pagamos todos los bonaerenses”, sostuvo.

Consultado por el periodista Roberto Navarro sobre qué significa que Vidal esté “dando una lucha contra las mafias”, Berni inquirió: “¿De qué mafias me hablas? Hasta ahora no hemos visto nada. Hablaron de narcotráfico cero, y lejos de solucionar un problema, lo han profundizado. El que no lo quiere ver, es porque no entiende de qué estamos hablando. No hay ninguna duda de que hay más narcotráfico”.

Sobre esta línea, criticó “las mentiras” a las que “nos tiene acostumbrados” el Gobierno: “Hoy nos mienten diciendo que las fuerzas federales dejaron la frontera para venir al conurbano, y cuando uno camina el conurbano ve que no hay un gendarme, un prefecto, un patrullero de la Policía Federal”, expuso.

“Este ajuste que está implementándose a nivel nacional también repercute en la provincia, donde se ve impactado fuertemente en salud, educación y en seguridad. A esto le tenés que poner las secuelas de una política exclusiva que empuja a muchos ciudadanos, lamentablemente, al delito para poder subsistir”, planteó.

