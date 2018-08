El senador del Bloque Justicialista José Mayans adelantó su rechazo al pedido de allanamiento a la expresidenta Cristina Kirchnerrealizado por el juez federal Claudio Bonadio al afirmar que "buscan más un efecto mediático que la prueba" en la causa por presuntas coimas en obras públicas.

"Tiene que haber una causa muy consistente como para atropellar la privacidad y el lugar de trabajo del legislador. Hay que tener claro que el proceso sigue igual, no hay entorpecimiento", advirtió Mayans.

El vicepresidente del Bloque Justicialista señaló que la senadora Kirchner sostuvo que Bonadio "no es juez natural de la causa, que no se sorteó, y que tiene una enemistad manifiesta del fiscal y del juez que no le garantizan ni el debido proceso ni imparcialidad".

"¿Después de tanto tiempo y con el allanamiento más anunciado de la historia, puede ser efectivo? A mí me parece que, a esta altura, un allanamiento quiere buscar más un efecto mediático que tener alguna acción para la prueba en sí", señaló el senador por Formosa en declaraciones a un matutino porteño.

Para Mayans, "la senadora tiene derechos si un juez no es garantía", al tiempo que subrayó: "el Poder Ejecutivo tiene una fuerza que es muy importante, como es el tema de los servicios".

"Todo esto ha sembrado dudas y hace que la gente no crea mucho en el proceder judicial", dijo.

Mayans indicó que "hay una Justicia que juega a favor de un lado y en contra de otro", mientras que advirtió sobre "los problemas económicos que tiene el país" y agregó: "También está el tema de los aportes de la campaña de Cambiemos, en que hasta ahora no ha habido un solo detenido".