Ruggeri atacó a Menotti por sus críticas a la Selección: "Ponete a laburar"

El campeón del mundo en México 1986, Oscar Ruggeri, repartió críticas fuertes contra César Luis Menotti tras sus opiniones acerca del esquema táctico de la Selección nacional de fútbol de la mano de Lionel Scaloni.

"No sé a qué jugamos" fueron las declaraciones del ex entrenador y actual Secretario de Selecciones tras el 3 a 1 contra Venezuela del viernes pasado en Madrid.

El Cabezón se enojó con Menotti y salió a retarlo públicamente: "No puede salir a decir 'no sé a qué jugamos'. Que se lo diga al técnico en la cara, no a la gente". En esa línea, en el programa "90 minutos de fútbol", remarcó que "hay que tener códigos, porque te guste o no te guste, hoy el técnico es Scaloni. Fue nombrado y hay que respetarlo. Corregí y ayudalo. Menotti dejó de ser hincha, ahora tiene un puesto".

"¿Cómo no voy a poder hablar yo, si soy campeón del mundo y gané dos Copa América?", dijo Ruggeri.

"Menotti no te habla, para encontrarlo hay que ir al café del centro. Ahora no se puede criticar a Menotti. Por favor, que se ponga a trabajar ya", apuntó el ex defensor. "Estamos en el fondo del mar. Que asuma ya. No le voy a caer por estos partidos, pero me imagino que está corriendo todo por atrás", agregó.

"Que Menotti labure, viejo, que labure. Para eso cobra. Basta de verso, que arregle las cosas. Si agarraste el puesto andá a laburar, y andá al predio de la AFA, agarrá la Richieri en un horario que no te joda y vas a ver que no te queda tan lejos. Andá al predio y a los partidos porque vos tenés que estar ahí con el plantel. De boquilla hablás muy bien, pero basta del café", remató Ruggeri.

