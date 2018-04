Tras las idas y vueltas respecto al caso Jaitt y su denuncia mediática sobre famosos involucrados en el caso de la red de pedofilia vinculada al deporte, el conductor televisivo Fabián Doman sostuvo que “hay cuatro nombres que alguien aportó en las últimas horas a la causa de la pedofilia en Avellaneda" y que esos nombres corresponden a a "cuatro famosos“.

El conductor, que no quiso revelar las identidades, aseguró que “quienes acercaron pruebas llevaron, por ejemplo, capturas de pantalla de diálogos en ese teléfono con una persona importante”.

”Lo más increíble, novedoso y sorprendente, es que a esta persona le creyeron“, aseguró en su programa televisivo. “La historia de que esa causa no tiene famosos no es más. Lo cuál no significa que sea verdad”, consideró el periodista, y remarcó: “Son nombres muy pesados“.

Minutos después, el conductor mostró por accidente la hoja donde estaban escritos los nombres de los supuestos involucrados, que se pueden leer claramente. Varios de esos nombres coinciden con los que mencionó previamente Natacha Jaitt.

“Tachalo por que son nombres muy importantes“, le pidió una de las panelistas al notar que dejó expuestos los nombres.