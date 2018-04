En una jugada que golpea la unión de la alianza gobernante, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la Unión Cívica Radical (UCR) se unieron en reclamarle al PRO que modere la suba de tarifas de servicios públicos ya que golpea directamente a la base electoral de Cambiemos de cara al 2019.

La Coalición Cívica prepara un pedido de informes en el Congreso de la Nación, para que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dé explicaciones por el tarifazo, que en abril sumó un 40% solo al gas. Desde el partido fundado por Elisa Carrió sospechan que hay una suerte de sobrecosto puesto por las empresas para aumentar artificialmente la factura a las empresas y consumidores, informó el sitio TN.com.ar.

SUSCRIBITE PARA QUE EL DESTAPE CREZCA

El reclamo por el tarifazo ya fue llevado a una reunión con Mauricio Macri por parte de los radicales, preocupados por el impacto que eso puede tener en las elecciones 2019. Los radicales creen que parte de esos ingresos extra que le facilitó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no se están usando para invertir en un mejor servicio sino para realizar juicios al Estado por la falta el congelamiento tarfario durante la última década.

Días atrás, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, disparó contra el titular de la cartera energética, quien reconoció tener dinero en el exterior y que solo la traerá cuando el país le dé confianza. Para Cornejo, el tarifazo hay que "hacerlo en el marco de un Ministro de Energía que explica el aumento de las tarifas con mucha racionalidad pero que paralelamente dice que el no va a traer sus recursos al país hasta que no tenga credibilidad el programa económico de la Argentina no creo que sirva para salir del populismo".