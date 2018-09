¿Se suma Lifschitz al frente de Massa y Urtubey?

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Sorpresa en el peronismo y en el socialismo: un encuentro clave entre un referente del nuevo PJ antikirchnerista con un líder socialista.

Luego de la foto de ayer con Sergio Massa, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey se reunió con Miguel Lifschitz.

El gobernador de Salta se juntó con el socialista mandatario provincial de Santa Fe.

Fue en el panel "Cadena de Soja. Motor para el desarrollo de las provincias agrícolas" del seminario organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja ACSOJA.

"La Argentina requiere poner más énfasis en las cosas que nos unen", hizo un guiño el salteño a Lifschitz.

Y remarcó que "la cadena de la soja es un socio estratégico en el diseño geopolítico que tenemos que plantear para los próximos años".

Los dos pidieron garantizar la seguridad jurídica y pusieron como ejemplo que hubo tres normas distintas en 40 días.

Cuando le preguntaron al salteño sobre una posible alianza junto al mandatario santafesino aseguró: "A mí me gustaría que así sea, que se pueda formar un bloque, si realmente luego puede ser o no, no lo puedo decir ahora. Pero trabajo todos los días para que eso sea posible porque creo que con el peronismo solo no alcanza para ganar en 2019".

"Más de la mitad de los argentinos se hartó de la pelea diaria entre el macrismo y el kirchnerismo. Somos muchos los que queremos construir una alternativa superadora", agregó.

A su turno Lifschitz agradeció la invitación en busca de una alianza pero dejó en claro que aún no es el momento para pensar en un proceso electoral: "Me resulta difícil en este momento de la economía, donde estamos discutiendo el futuro de la obra pública y de los recursos para políticas sociales, ponernos a hablar sobre candidaturas, pero valoro las palabras de Urtubey porque tengo una relación muy buena en lo personal y en lo político".