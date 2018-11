Se rompe el bloque de Pichetto: Alperovich formará un interbloque con Cristina

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El senador por Tucumán y ex gobernador, José Alperovich, adelantó que romperá con el bloque de Miguel Ángel Pichetto por decidir acompañar el Presupuesto del ajuste.

“Vamos a dar el paso, denme uno o dos días. No me siento contenido ideológicamente ni representado por ese bloque”, sentenció el legislador peronista en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio.

Alperovich adelantó adelantó que su idea es formar un interbloque con el bloque de la ex mandataria Cristina Kirchner y todo apunta que otros senadores se irían con él.

Desde la semana pasada, los senadores de Tucumán expresaron su voto negativo al Presupuesto del ajuste y marcaron la diferencia con el presidente del espacio quien aseguró su voto positivo. Los otros legisladores se sumaron a la ola de críticas debido a que Pichetto no abrió el diálogo y tomó una decisión unilateral.

Ahora, el ex gobernador tucumano manifestó: "No me siento representado por ese bloque" y apostó a que "si se quiere sacar el país adelante, tiene que haber un peronismo unido y tiene que estar Cristina".

"Todos los que son así, son funcionales a Macri, les guste o no. Y hablo de Urtubey y de los demás gobernadores", arremetió.