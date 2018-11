Se pudrió el flan: Casero estalló contra Macri porque no entendió la metáfora

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Alfredo Casero estalló en vivo contra el presidente Mauricio Macri porque no entendió la metáfora del flan.

El humorista cuestionó con dureza al gobierno por el uso "gracioso" que hizo de su teoría del postre y dijo que la administración de Cambiemos "no entendió nada".

"El hecho de que haya aparecido el Presidente comiendo flan en la casa de Gobierno es que no entendió cuál era la parábola, que es trágica, no es graciosa", señaló en diálogo con el canal LN+.

"Tenemos adelante un Gobierno con el culo pesado, con el pecho frío, que nos ha abandonado a todos los que pusimos el pecho porque se piensan por ser PRO ganaron, y ganaron porque toda la gente se puso en contra de algo que fue terrible: un choreo absoluto durante años", tiró Casero, ex macrista.

Embed Macri subió a su IG una foto comiendo un flan. En este país se aburre el que quiere pic.twitter.com/6RA7HgG1Ao — Gustavo Libson (@gustlib) 19 de agosto de 2018

Y cerró fuerte su enojo: "Al Gobierno le importa tres carajos la gente, lo que dice y lo que piensa. Yo no me vengo a quejar porque no me apañan, jamás me apañaron. Hoy por hoy lo que veo no me gusta, y lo voy a recontra remarcar; tengo derecho de poder decir: 'esto no me gusta'".