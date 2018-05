Se lanzó el nuevo espacio del Evita y Libres del Sur para enfrentar a Cambiemos

El Movimiento Evita, Libres del Sur, Unidad Popular y el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) anunciaron la conformación del frente político y electoral "Vamos", con el que se presentarán en las elecciones presidenciales del año que viene.

La presentación se llevó a cabo en el Café de la Paz, donde el flamante espacio político que agrupa a movimientos sociales y partidos progresistas y de izquierda convocó al acto de lanzamiento formal que se llevará a cabo el martes 5 de junio en el microestadio de Ferro.

De la conferencia de prensa participaron los principales referentes del nuevo frente: Victoria Donda y Humberto Tumini por Libres del Sur; Leonardo Grosso, Emilio Pérsico y Patricia Cubría por el Movimiento Evita; Claudio Lozano y Víctor De Gennaro por Unidad Popular; y Juan Carlos Alderete, del PTP. También estuvieron representantes de otras fuerzas que se sumaron al espacio como Seamos Libres, Izquierda Popular y Vía Campesina.

LEÉ MÁS:Una diputada del Movimiento Evita destrozó a Fernando Iglesias por misógino

Al tomar la palabra, Lozano (Unidad Popular) consideró que la política económica del macrismo lleva a la sociedad a "tropezar por tercera vez con la misma piedra" luego de las experiencias de la última dictadura militar y el menemismo, y que el resultado se expresa en "grandes confrontaciones sociales y una crisis externa monumental por exceso de endeudamiento".

En este marco, recalcó que la salida es "construir una propuesta política que abra la perspectiva de una esperanza" y que para ello "Vamos" se plantea como un "punto de partida" y un "espacio totalmente abierto" a la integración de otros sectores políticos y sociales.

"El problema de la Argentina no son ni los pobres, ni los trabajadores, ni el Estado. El problema de la Argentina son los ricos, los multimillonarios, son los que costaron cerca de 8 mil millones de dólares sen la última corrida cambiaria. Son ellos los que amasan fortunas, no invierten, fugan capitales, nos endeudan y no aportan impositivamente para el sostenimiento del Estado en nuestra sociedad", esgrimió el economista.

Por su parte, Donda se refirió a los límites en la política de alianzas de "Vamos": por un lado mencionó la "grieta" existente con los que "quieren otro modelo de país donde sobran 20 millones" de personas, en referencia a la alianza gobernante Cambiemos, y por el otro enfatizó la "grieta" que los "separa de los corruptos", en alusión a dirigentes que formaron parte del gobierno kirchnerista.

De la presentación también fueron de la partida Jonathan Thea (Seamos Libres), Rafael Klejzer (La Dignidad-Izquierda Popular), Daniel Menéndez (Barrios de Pie-Libres del Sur), Elena Hanono (PTP), Lucila de Ponti y Silvia Horne (Movimiento Evita).