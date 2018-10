Se incendió el auto de Axel Kicillof en la madrugada

Una camioneta sufrió un desperfecto técnico y se prendió fuego, justo al lado del automóvil del ex ministro de Economía.

Esta madrugada, el auto del diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, sufrió los daños colaterales por una camioneta que se prendió fuego a su lado mientras estaba estacionado en la zona de la Facultad de Agronomía de la UBA, en avenida Constituyentes y Moscú.

Según contó el legislador, el hecho se dio alrededor de las 3. A esa hora, se despertó ya que una vecina comenzó a “tocar el timbre insistentemente” para avisarle que al lado de su auto, una Volkswagen Suran, “había una camioneta que se estaba prendiendo fuego”.

De acuerdo al relato de la mujer, la camioneta frenó junto al auto del ex ministro y se bajó una persona, que le advirtió que el vehículo tenía gas. Luego se retiró mientras la camioneta se incendiaba, “justo con tanta mala suerte que la dejó pegada” a su auto, contó Kicillof ante la prensa, en la puerta de su domicilio.

auto axel kicillof auto axel kicillof incendio

“Mi auto no se incendió, se estaba incendiando uno al lado de mi auto. Por contigüidad, estaba prendiéndose fuego la pintura de la puerta de mi auto. Se ve que tuvo un desperfecto técnico”, confirmó el diputado.

Los peritos de bomberos verificaron que la traffic blanca, de patente SKZ 697 y que, según fuentes oficiales, pertenece a Cosme Planeta, sufrió “un cortocircuito por un desperfecto”. Aunque primero se le dio intervención a un fiscal, luego se desestimó que haya habido un delito.

Kicillof, en este sentido, aseguró que el hecho no fue intencional. “Para evacuar cualquier duda les pedí a los peritos que vinieran. Están pasando sucesos raros y quería descartarlo. Me dijeron que si hubieran querido quemarme el auto lo habrían hecho tranquilamente, así que no es eso”, sostuvo.

