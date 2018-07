Se fugaron más de U$S 3.800 millones en junio

En junio se fugaron más de U$S 3.800 millones, de acuerdo al Banco Central. La mayoría de las operaciones fueron superiores a U$S 10.000 mensuales.

Las compras de billetes de residentes en el país totalizaron U$S 3.803 millones en junio, según surge del Balance Cambiario de la entidad que conduce Luis Caputo. Fueron realizadas por 1.114.000 clientes, cantidad que representó un aumento de 30.000 personas respecto de mayo.

Sólo el 39% de las compras (unos U$S 1.480 millones) fueron realizadas por importes de hasta U$S 10.000 mensuales. Este sector incrementó su participación ocho puntos porcentuales contra el período previo. La compra promedio por cliente resultó en U$S 3.413, con lo que registró una disminución de 26%.

Por otra parte, los egresos netos por servicios totalizaron U$S 703 millones, compuestos mayormente por los consumos de residentes por viajes, pasajes y otros pagos al exterior por el uso de tarjetas.

Los pagos de importaciones de bienes del balance cambiario totalizaron US$ 3.645 millones en el sexto mes de 2018, nivel 31% inferior al observado en junio de 2017. Los principales sectores con egresos por el concepto fueron la industria automotriz, la química, caucho y plástico, energía, maquinarias y equipos y comercio, agrupando entre estos, más del 65% de los pagos del periodo.

El volumen operado en el mercado de cambios totalizó U$S 48.378 millones, nivel que representó un incremento de 20% en términos interanuales. Las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en U$S 387 millones.

