Se filtro un explosivo audio de Menotti contra la AFA

Un audio de el entrenador campeón del Mundo César Luis Menotti despotricando contra la AFA se volvió viral y generó polémica en el mundo del fútbol. Horas más tarde, el ex DT salió a aclarar el tema.

"Me dan ganas de agarrar un revólver y matarlos", asegura Menotti en un audio que le envió a un amigo de confianza, pero que se difundió por redes sociales.

Allí el técnico campeón del mundo en el Mundial de Argentina 1978 critica la supueta compra de un predio en Marbella por parte de la AFA, mientras "los clubes no tienen agua". "Quieren a 'los Messi' en Marbella. ¿Cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá? Gastaron una fortuna y los que están acá, que se jodan", dispara.

En el mensaje también se lo escucha decir: "Es terrible esto, la verdad que me da vergüenza. Me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay, esto no se puede aguantar. No lo puedo creer".

Tras la propagación del audio, Menotti salió a explicar la situación en Los Más Grandes, que se emite por Radio Cooperativa, y se mostró muy enojado por la viralización.

"Vivimos en un país infame y se filtran cosas que pertenecen a la privacidad. Lo puedo contar: me levanto a la mañana, ojeo el diario, veo una casa en Marbella a la que conozco porque sé lo que han operado… y que la AFA la había comprado. Me agarró indignación, los clubes no tienen agua y compramos una casa. No sé para qué sirve. Es un disparate. Mejor tener una casa en Jujuy o Salta para entrenar que en Marbella. Se lo comenté a un amigo, y en este país hay más vigilantes que gente", cuestionó.

Y enfatizó: "Lo subieron con una intencionalidad que no es la mía. Ahora me explican que la casa la ofrecen gratis, en comodato; igual no le veo utilización".

Asimismo, consideró que la difusión "es una hijaputez" y detalló: "Yo hablaba con un amigo, y dije boludeces. Agarrar un revólver… Después me entero de que no lo compraron, que solo fueron a ver el predio".

"Desde ningún lugar he querido menospreciar la honorabilidad del presidente Tapia. Lo que quiero es proteger desde la dignidad del debate lo que significa el fútbol en una sociedad como la nuestra", aclaró.