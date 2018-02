El portal Infobae reveló audios impactantes de una fuerte reunión entre el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y familiares del ARA San Juan, en la que se viven tensos momentos por la desaparición del submarino.

En las conversaciones expuestas por el periodista Andrés Klipphan se evidencia la angustia y el enojo de los familiares contra el Gobierno en general y el ministro en particular. "No vi al Presidente con la entereza que tenía mi hermanita defendiendo a la Patria, no lo vi apoyándonos. Es una vergüenza que tengamos que estar llorando", afirma una de las familiares en la reunión.

Los audios son parte de un encuentro que tiene una duración total de 116 minutos y 10 segundos, según detalló Infobae. En los fragmentos publicados, los familiares también piden explicaciones sobre lo que ocurrió con la nave.

"De quién fue la orden de tierra de que el barco continúe con el 50% de capacidad reducida que continúe la navegación. ¿Quién fue?", se puede escuchar preguntar a una persona.