Se dijeron de todo | Natacha Jaitt y Martín Ciccioli se mataron por las redes

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La mediática Natacha Jaitt y el periodista Martín Ciccioli se cruzaron fuerte en las redes sociales por los videos del cronista de Clarín acosando a la bailarina Nieves Jaller y se dijeron de todo.

Jaitt fue quien inició la pelea con un picante tuit que también hizo referencia a Rodrigo Eguillor, el hijo de la fiscal que está acusado de violación. “Sentíme, mejor @MartinCiccioli ‘shamaaaá’ a tu vieja”, apuntó.

El periodista no se quedó atrás y respondió con un críptico mensaje: “No me subestimes. Los que a video quieren matar, a video mueren. Aparecieron muchas cosas de 2013 para acá. La ‘Nieve’ que se derretía mandando videos y fotos a mi compu. Una pionera. Y tengo unos audios hermosos de cómo manipularon chats, fotos, destinatarios. ¿Vos bien? Eras divertida”.

“Chupame la chota que no tengo”, retrucó Jaitt antes de remarcar que es "re divertida", pero que no "babeo mujeres que no te quieren ni ver".

"Que raro que aún te tenga El Diario de Mariana, siendo que Mariana Fabbiani es una mujer de familia y buena reputación. Que lástima las operetas. Siempre un bobo”, disparó además.

El entredicho subió la temperatura con una agresiva contestación de Ciccioli: "Natacha, te perdono porque tenés problemas con el oxígeno y no te deseo lo peor aunque ahora seas una buchona que pide guita a cambio de silencio. ¿Son una pyme que vende silencio de cuestiones privadas a cambio d tarasca? Sos muy pichi para jugar a Stiusso. Dan risa. Cuídate”.

“Largá la falopa, imbécil”, sentenció la mediática, que recobró presencia en los medios a partir del escándalo que generó en la mesa de Mirtha Legrand a raíz de los casos de abuso en independiente.

Embed Sigo durmiendo en mi casa y en familias. Hoy fuimos a la entrega d diplomas del mas chiquito q termino el jardín. Somos pura felicidad. La chica q me denuncia en pgm d tu hermano, no fue a la Justicia penal. Y repito, no pudo denunciar Acoso sexual. Si nunca la conocí. D no creer — Martin Ciccioli (@MartinCiccioli) 7 de diciembre de 2018

Y anticipó una denuncia en la Justicia: “¿Buchona que pide guita? Ahora tendrás mi demanda. Vas a tener que probarlo. Sos un pobre tipo que me enviaba duro canciones de Cerati por mensajes, como si no las supiera“

Embed Te acordas como nos llorabas a mi a @ulisesjaitt quien les hizo lugar en su programa radial para denunciarte x acoso y él sin ser tu cómplice* siendo hombre*, cdo te enteraste x algún ‘contacto” que te estaban x denunciar? @MartinCiccioli , acá otro DM tuyo que jamás te respondí. pic.twitter.com/yEKosNaCLh — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 7 de diciembre de 2018

En la misma publicación, Jaitt compartió una foto de un chat privado entre ambos donde se alcanza a leer una extraña frase. “Qué temprano que tuitean las minas lindas. Sos la única. El resto es nada, o mejor Oriana Junco en visita sanitaria, posta, que desastre”.

“Que miedo. Me liquidaste. ¿Dónde duermo esta noche? Estás peleada con la vida. Me voy con mi familia al diploma de egresada de mi hija. No sos Stiusso, sos Natacha. Ponete bien y volvé al show de petes en Pinar de Rocha. Eso era ganarse la vida dignamente“, contestó Ciccioli.