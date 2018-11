Se descontroló la mesa de Andy al discutir cómo deben vestirse las mujeres

"Lo tuyo es un pensamiento absolutamente machista que no comparto ni en lo más mínimo, y que no me representa".

Un intenso debate se generó en Podemos Hablar este sábado por la noche, cuando la cantante Dalila criticó a la modelo Rocío Guirao Díaz por sacarse fotos semidesnudas teniendo hijos.

La modelo contó que disfrutaba de mostrar su cuerpo y la cantante se mostró en contra: "Hay detallecitos que me parece que los tenés que cuidar. No por vos, por tu hijo",aseguró.

"Lo tuyo es un pensamiento absolutamente machista que no comparto ni en lo más mínimo, y que no me representa", le respondió Guirao Díaz.

"Lo tuyo es un pensamiento absolutamente machista que no comparto ni en lo más mínimo, y que no me representa. Me parece que hoy estamos todas las mujeres en una lucha tan intensa porque no se nos cosifique y se nos viole en la calle. Me parece que hay que despojarse de esos pensamientos y evolucionar en serio porque lo que decís no condice, por ejemplo, con tu vestido, que es una bomba, y vos sos una bomba, es como que hay que trascender de esto me parece", finalizó la modelo.