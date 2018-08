Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, afirmó que se está "en el inicio" de la investigación por la muerte del joven artesano. Al cumplirse un año de la desaparición del joven tras una protesta de la comunidad mapuche en Chubut, sus familiares convocaron a una movilización a la Plaza de Mayo para exigir "verdad y Justicia".

La concentración principal será a las 17:00 y participarán organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS, el CELS, Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas, entre otras, aunque las marchas se replicarán en las principales ciudades del país.

"Lo que consta en el expediente y lo que estamos en camino de determinar es que hay una desaparición forzada seguida de muerte. Eso es lo que se está investigando, lo que dice en la carátula de la causa. No hay nada que diga lo contrario", afirmó Maldonado.

En declaraciones al diario La Nación, el familiar del joven indicó que "quienes están involucrados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago son los que después investigan el caso de Rafael Nahuel".

"Mintió (la ministra de Seguridad) Patricia] Bullrich. A mí personalmente no me mintió, le mintió a la sociedad, diciendo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana y que la Gendarmería no tenía nada que ver. Quedó comprobado que sí tenía que ver. Lo que hicieron el Gobierno, el Poder Judicial y algunos medios fue mentirle a la sociedad", subrayó.

Además, señaló que "hasta ahora lo que sucedió no muestra lo contrario de lo que dijeron" integrantes de la comunidad mapuche a la Justicia. Tras 78 días sin noticias de su paradero, el cuerpo de Maldonado fue hallado en el Río Chubut el 17 de octubre de 2017, a pocos metros de donde había sido visto por última vez y en un sitio que había sido rastrillado varias veces con resultado negativo: según el informe de la Junta Médica que realizó la autopsia, el artesano murió por "ahogamiento" y su cuerpo estuvo "siempre bajo el agua".