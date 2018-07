Se confirmó el fixture de la Superliga ¿Cuando se juegan los partidos más importantes?

La Superliga argentina anunció su cronograma de partidos para la edición 2018/2019 y reveló el formato de la Copa de la Superliga, el nuevo certamen que se jugará el próximo año.

Finalmente, el campeonato comenzará el próximo 10 de agosto y culminará a comienzos de abril. La ventana de abril a fines de mayo será cubierta por la Copa de la Superliga, un torneo eliminatorio que se organizará de acuerdo con las posiciones que los 25 equipos de Primera División ocupen en la liga.

En cuanto al comienzo de la Superliga, el campeón defensor, Boca, recibirá a Talleres en la Bombonera, mientras que River visitará a Huracán en el Palacio Ducó. Por su parte, San Lorenzo debutará frente a Tigre como visitante y Racing vistará a Atlético Tucumán; Independiente pospondrá su primer partido debido a que disputará la copa Suruga Bank el próximo 8 de agosto.

LOS PARTIDOS MÁS DESTACADOS:

Fecha 4: San Lorenzo vs. River; Colón vs. Unión.

Fecha 6: Boca vs. River.

Fecha 8: Racing vs. Boca; Talleres vs. Belgrano.

Fecha 10: Racing vs. San Lorenzo.

Fecha 12: Banfield vs. Lanús.

Fecha 13: San Lorenzo vs. Huracán.

Fecha 14: Independiente vs. Boca; Atlético Tucumán vs. San Martín de Tucumán

Fecha 17: San Lorenzo vs. Independiente.

Fecha 20: Independiente vs. Racing.

Fecha 21: San Martín de San Juan vs. Godoy Cruz.

Fecha 22: Independiente vs. River; Boca vs. San Lorenzo: Estudiantes vs. Gimnasia.