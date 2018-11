SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El dirigente sindical de la CATT, Juan Carlos Schmid, relativizó la decisión de la CGT de no convocar a un paro general hasta fin de año ya que llegaron al acuerdo con el Gobierno nacional de que se otorgue un bono de 5 mil pesos para apalear la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores por la inflación y la devaluación. No obstante, cuestionó que el bono pague ganancias.

“Si el bono paga (impuesto a las ) Ganancias, nos están tomando de pelotudos”, arremetió el ex Triunviro en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio.

Embed

Y advirtió: “Que yo sepa la CGT nunca lanzó el paro porque para lanzarlo se debe reunir el Consejo Directivo y si eso no lo hizo con anterioridad, no tenía que levantar nada porque no estaba aceptado dentro del Consejo”.

Asimismo, explicó uno de los motivos que lo llevó a dejar el Consejo Directivo de la central obrera: “Me fui por las tomas de decisiones al interior de la central obrera y otras cuestiones que tienen el peso fundamental de las grandes organizaciones sindicales”.

Apuntó que en su momento “había manifestado que se debía convocar al comité central confederal para que se diga todo lo que se tenía que decir y si había compañeros que no estaban de acuerdo con la conducción, que lo digan abiertamente y no que anduvieran dando vueltas con que pararon la reforma laboral, con que eran duros y que son blando”.

En tanto, consideró que el “bono es absolutamente insuficiente” pero replicó que “para eso habría que pedir un bono del 200% y no pueden pagar el de 5 mil, menos podrán pagar el de 200” y arremetió que “¿alguien puede creer que en este modelo económico pueden surgir soluciones integrales”.