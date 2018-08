Scaloni, sobre el futuro de Messi en la Selección: "más adelante ya veremos"

Lionel Scaloni, director técnico interino de la Selección tras la salida de Sampaoli, dio la lista de convocados para los dos partidos amistosos que se jugarán contra Colombia y Guatemala y sorprendió por el gran recambio de jugadores.

Entre los ausentes, la figura de Lionel Messi es la que sobresale y muchos se preguntan si la decisión es definitiva. Scaloni tuvo la posibilidad de hablar con la estrella argentina antes de armar la lista y dio detalles de su conversación.

“Hablé con Messi. Y a partir de esa charla hice la convocatoria para estos dos partidos. No hablamos de lo que pueda suceder a futuro. Sabemos lo que representa para nosotros y veremos en el futuro. Fue una charla buena. Tengo una buena relación con él. Fuimos bastante claros. En esta convocatoria no va a estar y más adelante ya veremos”, afirmó el DT en conferencia de prensa.

Y luego aclaró su parecer y que “no debe haber entrenador en el mundo que le venga bien que Messi no venga. Hablamos los dos. Sería muy imprudente de mi parte decir que se quede (en España) y no venga, muy imprudente”.

Por otra parte, también opinó del presente de la Selección y afirmó que “es el momento de la renovación. Estamos convencidos de que el momento de llamar a estos chicos es ahora. Tienen un enorme potencial”.

Para los amistosos, Scaloni convocó a 29 jugadores dejando afuera a Messi y a otros históricos como Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra), Gonzalo Higuaín (AC Milan, Italia) y Ángel Di María (PSG, Francia).

