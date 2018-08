Leonardo Sbaraglia dio una tremenda definición del gobierno de Mauricio Macriy lo comparó con el de Cristina Kirchner.

Reveló que está "mucho más cerca del proyecto de país, social y político, de Cristina Fernández que del de Mauricio Macri".

También indicó que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, es una persona que goza de su respeto.

"La respeto, más allá de muchas formas que tiene de decir las cosas que son muy literales y muy hirientes. Eso no se lo puedo festejar, pero la respeto", comentó.

"La política es algo que te atraviesa y está presente todo el tiempo. Sin darnos cuenta, hasta nos altera y modifica relaciones muy personales y muy íntimas", expresó. A su vez, descartó que esté en sus planes ocupar alguna vez algún cargo: "No me interesa formar parte de una estructura en la que no me siento cómodo; me interesan muchísimo más cosas que tienen que ver con mi carrera y que aún me faltan transitar", dijo en LN+.