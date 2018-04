Sarlo, sobre Macri y la inflación: "No es verosímil su ignorancia"

La ensayista Beatriz Sarlo cuestionó al presidente, Mauricio Macri, por sus promesas de campaña imposibles de cumplir. Acerca del radicalismo, opinó que el partido fundado por Allen pierde cada vez más identidad y sobre el ajuste criticó que "hay una porción considerable que no está haciendo sacrificios".

La escritora se mostró crítica a ciertas decisiones del oficialismo y lanzó fuertes definiciones contra los slogans de campaña como "la pobreza cero no existe". "No sé si tiene que ver con una fantasía alocada, con un discurso hipócrita de campaña o con un principio cínico", dijo, y agregó: "No es verosímil su ignorancia".

Sarlo explicó que los equipos económicos conocen las situaciones de la Argentina, entonces manifestó que el macrismo sabía que no podía bajar la inflación en un año. "Macri repite consignas de larga data de la política", sostuvo la intelectual quien

"Los radicales ven la lenta agonía del partido", manifestó Sarlo, quien además sostuvo que el partido pierde identidad. En una entrevista con María O´Donell en La Nación +, la escritora alertó que "hay una porción considerable que no está haciendo sacrificios".