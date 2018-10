SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La ensayista Beatriz Sarlo sostuvo que el peronismo fue perseguido durante años y recordó que hasta llegó a ser proscripto. "Deberíamos preguntarnos por qué la Argentina después lo persiguió y nos trajo todas las pestes que vivimos hasta hoy", afirmó. La intelectual además lanzó que la Argentina no es "mejor que otros países de América Latina.

"El peronismo fue un movimiento en el cual confluyeron sectores de las Fuerzas Armadas, grandes sectores populares que luego organizaron los sindicatos, algunos sectores de la Iglesia y sectores de las capas medias a las que les fue bien en algún momento. Eso fue el peronismo hasta 1955. Ahí deberíamos preguntarnos por qué la Argentina después lo persiguió y nos trajo todas las pestes que vivimos hasta hoy", afirmó Sarlo.

Acerca de las elecciones de 2019, Sarlo opinó que el peronismo tiene grandes posibilidades pese a que es un "conjunto de retazos" y que los candidatos se quitan votos entre sí al presentarse en varias listas.

"¿Por qué no pensamos qué pasó con este país? Desde la década del 60 entró en decadencia. El país no encontró un rumbo. Cuando Mauricio Macri llegó al gobierno estaba incurriendo en el mismo error de ilusionismo al que incurren mucha veces los argentinos. No somos mejor que otros países de América Latina. No somos mejores que Colombia, que Chile o Uruguay", amplió en su análisis.