Sarlo sobre Cristina Kirchner: "Los que pensábamos que estaba de salida nos equivocamos"

La escritora Beatriz Sarlo analizó el futuro político de Argentina de cara a las elecciones presidenciales del año próximo y admitió haberse equivocado en su vaticinio luego de que termina su segunda presidencia.

"Evidentemente, los que pensamos que (Cristina Kirchner) después de su segundo periodo estaba de salida, nos equivocamos. El peronismo en su etapa actual de organización no puede prescindir de ella", analizó Sarlo en diálogo con Luis Novaresio.

Y no solo sostuvo que el peronismo necesita sus votos, sino que también el oficialismo quiere enfrentarla en 2019: "Macri la necesita desesperadamente si quiere ganar las elecciones el. La necesitan todo el mundo. Los peronistas y Macri para señalar a quienes quieren volver".

Embed

LEÉ MÁS: Aportantes truchos: Cambiemos teme que la Justicia inhabilite a Vidal para las próximas elecciones

Por otra parte, la intelectual opinó del escándalo de aportantes truchos que reveló El Destape, y disparó contra la gobernadora María Eugenia Vidal y las promesas de Cambiemos.

"No pueden sostener ni las promesas mas sencillas. No podes sostener que podes bajar la inflación en tres meses, es muy dificil, no tendrias que haber hablar. Pero esto de tener aportantes truchos o no tenerlo es una promesa sencilla. Es tratar de limpiar empezando por el patio de tu propia casa, el financiamiento de la politica. Sobre todo en un partido que puede conseguir aportantes reales. Para empezar, con todos esos militantes que tienen colocados en el Estado. No hacen ni lo que seria fácil de hacer", aseguró Sarlo.

También explicó porque no debate con ningún integrante del Gobierno en la actualidad: "Uno elige con quien debate. Y durante el kirchnerismo elegí debatir con Carta Abierta porque considero que planteaban temas fundamentales de la historia y del presente argentino. Hoy no conozco con quien entablar un debate intelectual en este Gobierno".