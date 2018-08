Santoro dejó en ridículo el accionar del juez Bonadío

Leandro Santoro, diputado por Unidad Ciudadana, explotó contra el juez Claudio Bonadío por los allanamientos a la ex presidenta Cristina Kirchner y calificó sus decisiones como "un circo y un show para los medios".

"Esto es un circo. Cualquier persona se da cuenta. Un allanamiento avisado con tres semanas de antelación tiene por objetivo provocar un circo adentro de la casa en lugar de encontrar algo adentro. Se supone que cuando mandas una orden de allanamiento es porque queres a través de la sorpresa descubrir algo adentro. Bueno, acá no quieren descubrir nada, lo que quieren es un show mediático para humillarla a Cristina", analizó Santoro, en diálogo con Georgina Barbarrosa en su programa en Crónica TV.

Y añadió: "Si tienen tantas herramientas para demostrar tantos delitos porque tienen que llevar la Justicia al barro con el juego de los arrepentidos que van diciendo cosas contradictorias pero ninguno queda detenido".

"Esto es una vergüenza, una falta de respeto a la democracia, al Estado de derecho. Creo que incluso debe enojarse la gente que no quiere a Cristina, porque esto no perjudica a la imagen de Cristina sino a la República", criticó el diputado porteño.

También indagó: ¿no les llama la atención que todas las causas le caigan a Bonadío? Tendrían que ir a sorteo. Esto vulnera principios esenciales del estado de derecho. Me asombra que los liberales argentinos no alcen la voz contra esto que está pasando. No se discute a Cristina, se discute la payasada de un allanamiento avisado con dos semanas de antelación, hecho para los medios y en cuotas".

