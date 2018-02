Santo Biasatti vuelve a la televisión tras su polémica salida de El Trece

Su salida de Telenoche estuvo tan rodeada de incógnitas que se fue un día antes de lo planeado y solicitó que no se le hiciera ningún homenaje.

En diciembre el periodista Santo Biasatti pegó el portazo en Telenoche con un austero saludo. "No renuncié, no me dieron muchas alternativas dentro del nuevo esquema", reconoció posteriormente.

Hoy, ya con varios meses desde esos cortocircuitos, Santo vuelve a la tele y formará parte del canal menos esperado. El periodista conducirá el segmento de 6 a 9 de la mañana de "Crónica TV".

Las negociaciones todavía no están terminadas, pero si prosperan el conductor volverá a la pantalla chica en los próximos días. Incluso, se rumorea que podría ser esta misma semana.