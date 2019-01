SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La familia de Santiago Maldonado se presentó ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para exigir que no se cierre la causa que investiga los motivos del fallecimiento del joven artesano que apareció muerte en el río Chubut tras más de dos meses desaparecido. Desde la defensa acusan que no se aclararon los motivos que llevaron al joven al río y que no se explicó por qué no encontraron antes el cadáver si estaba en un lugar muy visible.

"El video del rastrillaje del 5 de agosto de 2017, muestra la poca altura del agua por lo cual los buzos van al ras del piso. Entendemos que las dos razones por las que el 5 de agosto no se encontró el cuerpo de Santiago son: 1) porque no estaba ahí o 2) porque deliberadamente no quisieron encontrarlo", afirmó la familia Maldonado.

La familia Maldonado apeló el fallo del cierre de la causa, una decisión que fue tomada por el juez Gustavo Lleral el 29 de noviembre. Ahora la cámara tendrá 10 días hábiles para resolver el pedido.

"Los videos muestran cómo van llegando al lugar los gendarmes, dan cuenta que tenían la previa instrucción de ingresar y quemarles todo, y es mentira que debieron ingresar frente a las lesiones a los gendarmes", afirmó Maldonado. La familia recordó que el juez Lleral le manifestó a Stella,la madre de Santiago el 29 de Noviembre de 2018: “todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa”.

"El cierre de la causa sin casi haber investigado el hecho que terminó con la Desaparición y muerte de Santiago Maldonado es uno de los hechos más oscuros y preocupantes de la Justicia Argentina", cuestionó Maldonado.