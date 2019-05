El conductor Santiago del Moro respondió a las críticas de su colega Julián Weich, quien lo cuestionó por utilizar historias sensibles para aumentar el rating de Quien Quiere ser Millonario. "No lo voy a tomar en serio porque no es así", lanzó.

Weich, quien condujo el mismo programa en otra etapa, aseguró en declaraciones a LN+ que "todo tiene que ver con la búsqueda del rating" y cuestionó que "la manera de querer buscarlo es la más rápida, la más barata y la más inmediata".

Al tiempo que disparó: "Eligen participantes muy al borde y no hace falta, parece muy digitado todo, tráeme una discapacitado, tráeme uno que tenga la heladera vacía, tráeme uno que no vea ni escuche y me parece que no hace falta".

Tras las palabras del ex Sorpresa y media, Del Moro salió a su cruce y resaltó que su "única respuesta siempre es el trabajo". Por lo que apuntó: "El programa está para que la gente participe, charle conmigo y se lleve plata. Hago un programa que me encanta. Todo este programa es un poco de luz y aire fresco en un momento muy difícil".

Y sobre Weich aseguró: "No lo voy a tomar en serio porque no es así, no quiero hablar de eso, pongo mi energía en trabajar, en cosas positivas. No es que venda o no venda, son historias de la vida, son cosas que pasan todos los días, buscarle algo negativo habla de quien lo dice no de lo que es el programa en sí".