Julián Weich criticó a Santiago del Moro por los invitados de su programa

El conductor Julián Weich se refirió a la actualidad televisiva y cuestionó duramente a “¿Quién quiere ser Millonario?”, el ciclo de Telefe conducido por Santiago del Moro, al señalar que utilizan las historias de los participantes para generar rating.

“Soy muy crítico de la tele porque conozco la tele, fijate lo que pasa con Quien quiere ser millonario, eligen participantes, con historias que me parece que no hacen falta", disparó Weich en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Weich, quien condujo el ciclo durante las temporadas 2001-2002, opinó: "Por un lado está bueno que una persona que trabaja en el Conicet sea reconocido, pero me parece que todo es muy digitado. No está mal que quieras contar la historia, pero me parece muy alevoso, como que ya sabes la historia".

"Me parece que todo tiene que ver con la búsqueda del rating, no lo digo mal, porque todos queremos tener rating. El tema es la manera en que lo buscan, la manera más barata, más rápida, más inmediata, a mí me pasa que todavía sigo sintiendo vergüenza ajena por las cosas", aseguró.

Por otro lado, Weich habló de su nuevo programa y detalló que “yo no estoy acostumbrado a tratar la noticia en vivo, a pesar de que leo los diarios, pero por suerte estoy rodeado de periodistas y estoy tranquilo y cubierto, yo solo voy a tener el rol del sentido común de la gente, de lo que preguntaría en la tele".