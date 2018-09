Los periodistas que solían tener comentarios a favor del Gobierno, lentamente comienzan a deslizar sus críticas y a tomar distancia de la gestión de Cambiemos. Anoche, fue el turno de Santiago del Moro, quien admitió al aire no haber votado a Mauricio Macri en las elecciones de 2015.

"Siempre me preguntan qué gobierno apoyo, cuál me gusta, a quien votaría. Yo en las últimas elecciones no voté por este motivo: no podía elegir entre Scioli y Macri. Pero el pueblo eligió que ganara Macri. Y este gobierno todavía no está a la altura", aseguró el conductor.

Entre sus duras palabras para la gestión de Cambiemos, los calificó de "ineptos" y pidió a los dirigentes que llamen a los "expertos de otros partidos" para colaborar con ideas: "Así no se puede seguir mucho tiempo más. Esto es incontrolable, es insostenible".

"Tenemos este gobierno que nos promete bajar la inflación como por arte de magia. Las cuestiones de bajar la pobreza no es imposible, que es fácil de controlar. Todas mentiras", disparó el conductor.

Y en la frustración de su discurso, finalizó: "desde que somos chicos que la política nos ha mentido a todos. Este último tiempo quedó al desnudo la mentira de la política con todos. Algunos un poco mejor, otros peor, pero ninguno bajó el 30% de pobres".

