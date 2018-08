Santiago del Moro: "El Gobierno no está a la altura"

El conductor Santiago Del Moro habló de la actualidad política y lanzó explosivas críticas contra los máximos referentes del Gobierno: Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta.

"Nadie se puede hacer el boludo, todos sabemos cómo está la cosa. Está muy difícil", señaló el periodista, en diálogo con El Show Del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana.

Y agregó: “Estamos complicados. ¿Para dónde va a ir esto? Hay 30% de pobres que es gente que no tiene para comer, no es sólo un número. No tienen educación, salud, nada. El Gobierno no está a la altura de la circunstancia. Tengo la vara muy alta y siempre espero algo superador“.

También opinó de la posibilidad de que Marcelo Tinelli ingrese al mundo de la política y expresó: “Pensé que lo de Tinelli era para la tribuna. Pero creo que lo está evaluando en serio. No me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a la gente. Para ser presidente de un país como este tenés que tener una cuota de locura por momentos. Porque no es para cualquiera, tenés que estar dispuesto a dar la vida”.

