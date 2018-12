Santiago Cúneo: "La sociedad ya derrocó al macrismo"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El dirigente Santiago Cúneo lanzó su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a Guillermo Moreno, que perseguirá la presidencia de la Nación en 2019 por el espacio Puro Peronismo. En diálogo con El Destape, aseguró que Mauricio Macri es un "enemigo" y no un "adversario" y puso el acento en la necesidad de construir un espacio que comprenda esa diferencia, para desterrar a Cambiemos el año que viene, porque "la sociedad ya lo derrocó".

El candidato aseguró a este medio que "el macrismo está derrotado" y aseguró que la provincia de Buenos Aires es parte de todo el proceso de saqueo del Gobierno y que es necesario recuperar la renta financiera para poder avanzar con políticas públicas.

El Destape (ED): ¿Cómo fue que decidiste lanzarte como candidato a Gobernador?

Santiago Cúneo (SC): Luego del último programa en Crónica Tv anuncié que salía de la pantalla para pasar a la política. Iba a seguir viviendo de mi trabajo como periodista, pero le iba a dar la pelea al Gobierno en el terreno de la política porque, obviamente, frente al nivel de censura y persecución a la libertad de prensa, la única solución es terminar con este Gobierno. Tengo la intención de favorecer y ayudar a que los tiempos se aceleraren y terminar con esta pesadilla.

ED: ¿Por qué decidiste formar un mismo espacio político con Guillermo Moreno?

SC: Guillermo Moreno tuvo en sus manos, en algún momento, la situación más crítica que es el manejo del mercado interno, el de la gente y lo hizo con éxito. A lo largo del tiempo, creo que todos los argentinos se van a sacar el sombrero ante él. Nadie ha tenido más aciertos económicos que los que ha tenido él, entonces es fundamental tener un carácter crítico en lo económico muy ajustado porque, cuando lleguemos al poder, vamos a encontrar una catástrofe. Sería como agarrar el Titanic dos minutos antes de que choque y lograr que no choque

ED: ¿Considerás que es posible ganarle a María Eugenia Vidal en la provincia?

SC: Vidal tiene el desgaste del fracaso económico, vinculado a la intención del proceso de llevarlo adelante y no a una casualidad o error, con lo cual es cómplice del saqueo, una pieza más para garantizar la destrucción de la Nación.

La única manera de poner el pie en la provincia es recuperar la renta de los bonaerenses y eso implica terminar con la privatización de la administración del juego, recuperar todas las empresas de servicio públicos, el control de los puertos, cobrar retenciones a las exportaciones agropecuarias a través del Banco Provincia, por vía del impuesto al sello. Así, sentados sobre el dinero de los bonaerenes, revertir la situación de la Buenos Aires con dos medidas fuertes que son: salir del pacto fiscal y de la coparticipación federal, porque los bonaerenses aportamos $10 y vuelven $4.

ED: ¿Cuál es el principal problema de la provincia de Buenos Aires?

SC: Que es parte de la política de saqueo y no tiene autonomía de criterio para guiar el destino de los bonaerenses, es simplemente un eslabón más del motor del saqueo, entonces lo primero que tenemos que recuperar es soberanía política. Después tenés problemas de gestión, como recuperar la renta, porque sin dinero no hay política. Podemos hablar de seguridad, de salud, de educación pero nada de eso tiene solución si primero no recupreamos el dinero de los bonaerenses. Lo central es la recuperación del control estatal de la renta y, a partir de ahí, las políticas inclusivas y desarrollo de justicia social.

ED: ¿Considerás que es posible ganarle al macrismo en 2019?

SC: Estoy absolutamente convencido que el macrismo está derrotado, el problema somos nosotros, porque algunos de los que forman parte de la oposición no concuerdan con nosotros en el diagnóstico de que Macri representa a un enemigo y no a un adversario. La sociedad ya derrocó al macrismo, nadie quiere que ésto siga.

