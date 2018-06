Por las políticas que implementa el Gobierno, Argentina registró en mayo el mayor déficit de la balanza comercial del año, por U$S 1.285 millones. Creció de esta manera 124% respecto de igual mes del 2017.

En los primeros cinco meses del año, el déficit del comercio exterior trepó a U$S 4.691 millones, según el informe del Intercambio Comercial Argentino del INDEC. El déficit acumulado de los primeros cinco meses del año alcanza a U$S 4.691 millones y es superior en un 150% al de igual período del año anterior, cuando llegó a los U$S 1.866 millones. Esto ya representa más del 50% de todo el año pasado, cuando alcanzó a un rojo comercial anual de U$S 8.471 millones.

Las exportaciones, con U$S 5.162 millones, cayeron 6% respecto del mismo mes del año anterior, y aumentan 7,1% en la comparación acumulada, cuando totalizaron - U$S 328 millones, y fueron producto de una suba en los precios del 13,3% y una caída en las cantidades vendidas del 17%.

Las ventas al exterior de productos primarios cayeron de manera interanual 26,8%, las de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron 4,8%; las de origen industrial (MOI) cayeron 5%; y las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 48,8%.

Las importaciones, con U$S 6.447 millones, aumentaron un 6,3% en comparación con el año anterior, cuando fueron U$S 381 millones, y en forma acumulada crecen 17,9% en la comparación interanual de los primeros cinco meses del año. Los precios de las importaciones subieron 1,8% y las cantidades 4,3%.

Las ventas al resto del mundo de bienes de capital cayeron 5,6%, las de bienes intermedios aumentaron 21,1%, las de combustibles y lubricantes 2,8%, piezas y accesorios para bienes de capital 0,4%, bienes de consumo 7,6% y las de vehículos automotores de pasajeros 4,9%.

En los primeros cinco meses del año, la Argentina enfrenta el mayor déficit comercial con China de U$S 4.072 millones, que desplazó así al Mercosur con un déficit de U$S 3.653 millones. El país mantiene también una balanza comercial desfavorable frente al NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) con U$S 1.432 millones y la Unión Europea con U$S 1.415 millones.

LEER MÁS: El Gobierno admitió un aumento del desempleo durante el partido de Argentina